Могерини: без поддержки духовного лидера Ирана сделка с "шестеркой" не была бы заключена

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Без поддержки руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Роухани соглашение с "шестеркой" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) невозможно было бы заключить. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на совместной пресс-конференции с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Соглашение является хорошей новостью для региона и всего мира и вполне может расцениваться как историческое, - сказала она. - Команда иранских переговорщиков постоянно пользовалась политической поддержкой верховного духовного лидера ИРИ и президента страны". По ее словам, сейчас "настало время, когда надо приступить к реализации соглашения и продемонстрировать результаты". "Я расцениваю сделку между Ираном и "шестеркой" как личный вклад в дело укрепления региональной безопасности", - отметила Могерини.

Обращаясь к иранскому коллеге, глава европейской дипломатии отметила, что его личное участие на всех этапах переговоров, а также вклад, который внесли вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и другие члены делегации, привело к положительному результату. По словам Могерини, соглашение по иранской ядерной программе "позволяет начать новую главу в отношениях между Ираном и Европой". "Нас связывают не только культурные и географические аспекты, но и экономические интересы, и мы также договорились, что европейские инвесторы смогут рассматривать Иран как выгодное место для вложения своих капиталов", - отметила Могерини.