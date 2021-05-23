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Министерство обороны Турции подарило МЧС собак-саперов

Министерство обороны Турции подарило МЧС собак-саперов Министерство национальной обороны Турции безвозмездно передало Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 10 специально обученных собак-миноискателей
В регионе
23 мая 2021 г. 12:17
Министерство обороны Турции подарило МЧС собак-саперов

Министерство национальной обороны Турции безвозмездно передало Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 10 специально обученных собак-миноискателей.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, для доставки собак в Азербайджан, а также для расширения своих знаний и навыков в соответствующей сфере 10 инструкторов-кинологов Кинологического батальона Службы спасения особого риска министерства в настоящее время участвуют в учебных курсах, организованных в братской стране.

Так, учебные курсы, которые начались 8 марта 2021 года, организованы Бакинским атташе по вооруженным силам Генерального штаба министерства национальной обороны Турецкой Республики в Бурсе. Во время курсов сотрудники проводят тренинги по обнаружению мин и разминированию с собаками, подаренными министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

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