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МИД России: Киев сам поставил переговоры на паузу

МИД России: Киев сам поставил переговоры на паузу "Киев сам поставил переговоры на паузу, не ответил на предложения Москвы".
В регионе
25 мая 2022 г. 16:36
МИД России: Киев сам поставил переговоры на паузу

"Киев сам поставил переговоры на паузу, не ответил на предложения Москвы".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что США вводя санкции против поставок российских энергоресурсов, пытается занять освободившиеся место: "Вашингтон маниакально старается привлечь все большее число стран к антироссийским санкциям, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим", - заключила официальный представитель МИД России.

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