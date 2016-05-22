​Кандидат на пост премьера Турции выступил за президентскую систему

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Кандидат на пост председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и премьер-министра страны Бинали Йылдырым высказался за переход страны к президентской системе правления, передает Report.

Внеочередной съезд ПСР проходит в Анкаре в воскресенье. На нем будет избран новый председатель партии, на должность которого выдвинута единственная кандидатура Йылдырыма, который, как ожидается, станет новым премьер-министром страны.

"Туннели, поезда и дороги — это все хорошо. Но у нас есть одно упущение: нам нужна новая конституция и президентская система. То, что нам нужно сегодня — привести это в правовое поле", — заявил Йылдырым, выступая на внеочередном съезде.