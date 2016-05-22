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    ​Кандидат на пост премьера Турции выступил за президентскую систему

    Внеочередной съезд ПСР проходит в Анкаре в воскресенье

    Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Кандидат на пост председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и премьер-министра страны Бинали Йылдырым высказался за переход страны к президентской системе правления, передает Report.

    Внеочередной съезд ПСР проходит в Анкаре в воскресенье. На нем будет избран новый председатель партии, на должность которого выдвинута единственная кандидатура Йылдырыма, который, как ожидается, станет новым премьер-министром страны.

    "Туннели, поезда и дороги — это все хорошо. Но у нас есть одно упущение: нам нужна новая конституция и президентская система. То, что нам нужно сегодня — привести это в правовое поле", — заявил Йылдырым, выступая на внеочередном съезде.

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