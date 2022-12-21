К концу года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном приблизится к $5 млрд

За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в 2 раза, а к концу текущего года приблизится к 5 млрд долларам.

За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в 2 раза, а к концу текущего года приблизится к 5 млрд долларам.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли республики Жамшид Ходжаев в ходе узбекско-казахстанского Межрегионального бизнес-форума.

"Мы поставили задачу довести товарооборот до 10 млрд долларов, в том числе посредством активного импортозамещения. Для достижения этой цели в ближайшее время будет создана совместная Внешнеторговая компания", - заявил министр.

Также он отметил динамику партнерства между двумя государствами и рассказал, что в данное время в Узбекистане действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала.

"Хочу отметить, что буквально пять лет назад эта цифра была почти в 6 раз меньше. Только за 9 месяцев текущего года создано 130 совместных предприятий", - подчеркнул Ходжаев.