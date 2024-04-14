Иран заявил, что не наносил ударов по гражданским объектам в Израиле

Иран не наносил ударов по экономическим или гражданским объектам в ходе операции против Израиля.
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"Вчерашняя военная операция Ирана против Израиля была ограниченной. Мы не нападали на экономические или гражданские объекты", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства катарский телеканал Al Jazeera. По его словам, Иран "нацеливался на взлетные полосы для самолетов F-35".
Как отметил министр, нападение, совершенное Израилем в текущем месяце на иранское консульство в Дамаске, было "нарушением международных законов и соглашений". "Мы проявляли сдержанность, но, похоже, Израиль понял это неправильно", - добавил Абдоллахиан.
Он посетовал на то, что "международное сообщество призывает Иран проявлять сдержанность, но закрывает глаза на преступления" Израиля.