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Иран заявил, что не наносил ударов по гражданским объектам в Израиле

Иран заявил, что не наносил ударов по гражданским объектам в Израиле Иран не наносил ударов по экономическим или гражданским объектам в ходе операции против Израиля.
В регионе
14 апреля 2024 г. 16:58
Иран заявил, что не наносил ударов по гражданским объектам в Израиле

Иран не наносил ударов по экономическим или гражданским объектам в ходе операции против Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Вчерашняя военная операция Ирана против Израиля была ограниченной. Мы не нападали на экономические или гражданские объекты", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства катарский телеканал Al Jazeera. По его словам, Иран "нацеливался на взлетные полосы для самолетов F-35".

Как отметил министр, нападение, совершенное Израилем в текущем месяце на иранское консульство в Дамаске, было "нарушением международных законов и соглашений". "Мы проявляли сдержанность, но, похоже, Израиль понял это неправильно", - добавил Абдоллахиан.

Он посетовал на то, что "международное сообщество призывает Иран проявлять сдержанность, но закрывает глаза на преступления" Израиля.

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Версия на азербайджанском языке Abdullahiyan: İran iqtisadi və mülki obyektlərə zərbələr endirməyib

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