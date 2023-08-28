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Иран допускает возможность проведения переговоров по СВПД на полях Генассамблеи ООН

Иран допускает возможность проведения переговоров по СВПД на полях Генассамблеи ООН Иран допускает возможность проведения переговоров по проблеме восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на полях предстоящей в Нью-Йорке в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
В регионе
28 августа 2023 г. 16:42
Иран допускает возможность проведения переговоров по СВПД на полях Генассамблеи ООН

Иран допускает возможность проведения переговоров по проблеме восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на полях предстоящей в Нью-Йорке в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи.

"Предстоящая сессия ГА ООН является хорошей возможностью для дипломатических переговоров [по СВПД]", - сказал он.

Чафи напомнил, что в 2022 году на полях ГА иранская сторона провела непрямые переговоры с представителями США, а также прямые консультации с партнерами по СВПД.

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