Главы Узбекистана и Туркменистана отметили большой потенциал двусторонних связей

Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов на встрече с представителями СМИ поделились своими оценками итогов состоявшихся переговоров.

Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов на встрече с представителями СМИ поделились своими оценками итогов состоявшихся переговоров.

Как передает Report, глава Узбекистана отметил, что сегодняшний госвизит президента Туркменистана призван стать важной вехой в истории многовекового братства двух народов, основанного на прочных узах дружбы, добрососедства, доверия и взаимной поддержки.

"Сегодня мы провели содержательные, открытые и обстоятельные переговоры с Сердаром Гурбангулыевичем, которые, безусловно, выведут наше сотрудничество на новый, еще более высокий уровень", - заявил лидер Узбекистана. – "Мы подробно обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки. Обменялись оценками нынешнего состояния сотрудничества и отметили большой прогресс. Определили приоритеты дальнейшей совместной работы в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и гуманитарной сферах".

По его словам, дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества с Туркменистаном – безусловный приоритет внешней политики Узбекистана.

Особо отмечен неоценимый вклад председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление многогранных узбекско-туркменских отношений.

"В Узбекистане искренне рады, что сегодня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов продолжает эту мудрую политику", - заявил туркменский лидер.

Мирзиёев также констатировал, что на переговорах стороны подробно обсудили все вопросы в ключевых сферах сотрудничества между двумя странами.

Важным итогом стало принятие решений по ряду перспективных направлений, реализации проектов промышленной кооперации, увеличению взаимного товарооборота, созданию зоны приграничной торговли, открытию совместного проектного офиса.

Достигнуты договоренности по расширению взаимовыгодного сотрудничества в автомобилестроении, химической, электротехнической, текстильной отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

В этих целях принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации.

Новую динамику узбекско-туркменскому партнерству призвано придать развитие системного межрегионального диалога. Успешно проведенный накануне первый Форум регионов в Бухаре наглядно продемонстрировал большой незадействованный потенциал. По его итогам подписан солидный пакет твердых контрактов и соглашений на сумму свыше 450 миллионов долларов.

С удовлетворением отмечено эффективное сотрудничество между парламентами – Олий Мажлисом и Милли Генгешем.

В центре внимания на переговорах традиционно были вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Достигнута договоренность об активном развитии научных и академических обменов, поддержке программ в области инноваций.

Решено и далее проводить на взаимной основе Дни культуры и кино Узбекистана и Туркменистана, продвигать совместные проекты в области туризма.

В ходе переговоров обсуждены вопросы укрепления безопасности и стабильности в нашем регионе. Отмечена особая важность площадки Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

"Убежден, что углубление региональных процессов и многостороннего сотрудничества в Центральной Азии будет способствовать прогрессу и процветанию всех стран региона", - подчеркнул президент Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Главы государств подтвердили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления этой страны.

Подчеркнута важность продолжения активных контактов и взаимной поддержки в рамках институтов ООН, СНГ, ОИС, Организации тюркских государств и других структур.

Президент Узбекистана поблагодарил туркменскую сторону за активную поддержку в разработке и принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Он пригласил туркменского коллегу принять участие в предстоящем очередном саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.

"Многоплановые туркмено-узбекские отношения сегодня развиваются динамично. Узбекистан наш важный политический партнер. Сегодня подробно обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, подтверждена обоюдная готовность к его расширению и диверсификации", – отметил Бердымухамедов.

В завершение главы государств подтвердили, что решительно настроены на развитие и расширение полномасштабного стратегического партнерства, его наполнение качественно новым содержанием, достижение конкретных и прорывных результатов во имя прогресса и процветания двух братских стран и народов.