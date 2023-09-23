Глава МИД Венгрии сообщил о визите в Москву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву 11-13 октября.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву 11-13 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, во время визита он обсудит с вице-премьером России Александром Новаком энергетические вопросы.

"Я совершу визит в Москву для участия в Российской энергетической неделе с 11 по 13 октября. Как вы знаете, мы рассматриваем энергетическое сотрудничество в качестве самой важной части нашего нынешнего взаимодействия, - сказал он в интервью ТАСС по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. - Безопасность обеспечения ресурсов для нас во многом базируется на поставках из России".

На вопрос, планируются ли в Москве переговоры с Новаком, Сийярто ответил положительно.