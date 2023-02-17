Глава Евросовета и премьер Армении провели неформальную встречу в Мюнхене

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел неформальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с рабочим визитом в Мюнхене.

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел неформальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с рабочим визитом в Мюнхене.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, а также темы, касающиеся сотрудничества Армения-ЕС.

Ранее сообщалось, что глава армянского правительства с супругой посетят Германию 16-19 февраля. Пашинян примет участие в официальном открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Запланирован также ряд двусторонних встреч.