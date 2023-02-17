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Глава Евросовета и премьер Армении провели неформальную встречу в Мюнхене

Глава Евросовета и премьер Армении провели неформальную встречу в Мюнхене Президент Европейского совета Шарль Мишель провел неформальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с рабочим визитом в Мюнхене.
В регионе
17 февраля 2023 г. 11:30
Глава Евросовета и премьер Армении провели неформальную встречу в Мюнхене

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел неформальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с рабочим визитом в Мюнхене.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, а также темы, касающиеся сотрудничества Армения-ЕС.

Ранее сообщалось, что глава армянского правительства с супругой посетят Германию 16-19 февраля. Пашинян примет участие в официальном открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Запланирован также ряд двусторонних встреч.

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Версия на английском языке European Council chief, Armenian PM hold informal meeting in Munich

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