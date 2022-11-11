ГКНБ Кыргызстана: Обезврежена террористическая ячейка, финансировавшая боевиков

В Кыргызстане задержан еще один активный член террористической ячейки.

В Кыргызстане задержан еще один активный член террористической ячейки.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Отмечается, что пресечена деятельность группы, которая занималась финансированием и обеспечением поддельными документами членов террористических организаций.

По информации ГКНБ, установлены факты перечисления денег членам запрещенных международных террористических организаций "Исламское государство" и "Группа джихада" (Союз исламского джихада), а также организаторам теракта на территории посольства Китая в Бишкеке в 2016 году.

Более того, получены сведения, подтверждающие переправку общегражданских паспортов граждан Кыргызстана (украденные/утерянные либо оставленные под залог) на территорию Турции для последующего изготовления фальшивых паспортов боевикам.

Ведется работа по установлению и задержанию других подозреваемых.