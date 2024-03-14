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Генсек НАТО сообщил о планах посетить Грузию

Генсек НАТО сообщил о планах посетить Грузию Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что может вскоре отправиться с визитом в Грузию.
В регионе
14 марта 2024 г. 17:58
Генсек НАТО сообщил о планах посетить Грузию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что может вскоре отправиться с визитом в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я был в Грузии несколько раз, в ближайшее время посещу страну еще раз для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии - это реформы, которые, конечно, важны. НАТО основано на ценностях - демократии, верховенстве закона - и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции", - сказал он.

По словам Столтенберга, Грузия является ценным партнером НАТО и, как и все европейские страны, имеет право сама выбирать свой путь.

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