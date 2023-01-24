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ФИФА и Азиатская конфедерация футбола требуют от ИРИ допускать женщин на матчи

ФИФА и Азиатская конфедерация футбола требуют от ИРИ допускать женщин на матчи В Иране могут снять запрет на посещение женщинами футбольных матчей с участием мужских команд. ФИФА и Азиатская конфедерация футбола требуют от иранских властей устранить проблемы в данной сфере.
В регионе
24 января 2023 г. 13:01
ФИФА и Азиатская конфедерация футбола требуют от ИРИ допускать женщин на матчи

В Иране могут снять запрет на посещение женщинами футбольных матчей с участием мужских команд. ФИФА и Азиатская конфедерация футбола требуют от иранских властей устранить проблемы в данной сфере.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на замглаву Федерации футбола Ирана Мансур Ганбарзаде.

"Обещаем, что Федерация футбола приложит все свои усилия, чтобы это справедливое желание женщин нашей страны было реализовано в ближайшее время", - отметил он, не указав конкретных сроков.

После Исламской революции в Иране в 1979 году женщины лишились возможности свободно посещать футбольные матчи, в которых участвуют мужчины.

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Версия на английском языке FIFA, Asian Football Confederation demand Iran to allow women to play

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