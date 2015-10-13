 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Евросоюз дал мандат на переговоры о новом соглашении с Арменией

    Официальный запуск переговоров предусмотрен до конца года.

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/Евросоюз дал мандат на переговоры о новом соглашении с Арменией, сообщила сотрудник пресс-службы департамента иностранных дел и сотрудничества ЕС Виржини Батту-Хенриксон армянскому сайту News.am.

    "Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию и высокого представителя открыть переговоры о новом, юридически обязательном и всеобъемлющем соглашении с Арменией. Решение было принято в ходе заседания на уровне министров иностранных дел 12 октября в Люксембурге", — заявила Батту-Хенриксон.

    По ее словам, новый договор заменит настоящее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Арменией.

    Сотрудник пресс-службы отметила, что ЕС привержен дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес в рамках "Восточного партнерства". Официальный запуск переговоров предусмотрен до конца года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi