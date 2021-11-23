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ЕСПЧ присудил по 5 тыс. евро судьям, задержанным в Турции после путча

ЕСПЧ присудил по 5 тыс. евро судьям, задержанным в Турции после путча Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 5 тыс. евро более 400 судьям и прокурорам, арестованным в Турции после попытки госпереворота 15 июля 2016 года.
В регионе
23 ноября 2021 г. 15:29

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 5 тыс. евро более 400 судьям и прокурорам, арестованным в Турции после попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

Заявителями являются 427 человек, которые на тот момент являлись судьями и прокурорами в инстанциях различного уровня. Истцы были задержаны как предполагаемые участники "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) - сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, - которую власти Турции обвиняют в организации путча, указано в судебном решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.

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