ЕСПЧ присудил по 5 тыс. евро судьям, задержанным в Турции после путча

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 5 тыс. евро более 400 судьям и прокурорам, арестованным в Турции после попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 5 тыс. евро более 400 судьям и прокурорам, арестованным в Турции после попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

Заявителями являются 427 человек, которые на тот момент являлись судьями и прокурорами в инстанциях различного уровня. Истцы были задержаны как предполагаемые участники "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) - сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, - которую власти Турции обвиняют в организации путча, указано в судебном решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.