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Эрдоган: Турция рассчитывает принять в 2024 году 60 млн туристов

Эрдоган: Турция рассчитывает принять в 2024 году 60 млн туристов Турция планирует принять по итогам 2024 года 60 млн туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 млрд долларов.
В регионе
9 февраля 2024 г. 18:25
Эрдоган: Турция рассчитывает принять в 2024 году 60 млн туристов

Турция планирует принять по итогам 2024 года 60 млн туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анталье.

"Наша цель по туризму - принять в нашей стране в 2024 году 60 млн посетителей и получить 60 млрд долларов доходов от туризма", - сказал президент.

Ранее аналогичные планы озвучил глава Минтуризма республики Мехмет Эрсой.

По официальным данным, в 2023 году Турцию посетили 56,7 млн туристов, что на 12% больше, чем годом ранее. Доходы от туризма в прошлом году составили 54,3 млрд долларов, увеличившись на 16,9% в сравнении с 2022 годом. Тогда Турцию посетили 51,4 млн туристов, доходы ее туриндустрии составили 46,5 млрд долларов.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye expects to receive 60 million tourists in 2024
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə 2024-cü ildə 60 milyon turist qəbul etməyi planlaşdırır”

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