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Эрдоган: Турция продолжит посреднические усилия для обмена пленными между РФ и Украиной

Эрдоган: Турция продолжит посреднические усилия для обмена пленными между РФ и Украиной Турция продолжит посреднические усилия для обмена пленными между РФ и Украиной.
В регионе
5 сентября 2023 г. 14:51
Эрдоган: Турция продолжит посреднические усилия для обмена пленными между РФ и Украиной

Турция продолжит посреднические усилия для обмена пленными между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и ситуация с Запорожской АЭС. Мы надеемся, что эта война, которая наносит ущерб обоим нашим соседям и всему нашему региону, как можно скорее закончится достижением справедливого и прочного мира на базе международного права", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Президент Турции добавил, что российско-украинский конфликт, "к сожалению, продолжается уже полтора года и на горизонте не видно никаких перспектив для достижения мира". "Вместо того, чтобы усугублять проблему и усиливать напряженность, мы пытались добиться того, чтобы обе стороны встретились. Турция готова внести свой вклад, когда стороны попросят об этом", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил, что в ходе переговоров в Сочи обсуждались и другие региональные проблемы: "Мы также обменялись мнениями о последних событиях в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии и Африке. Я надеюсь, что эти контакты будут полезны для Турции, России и нашего региона".

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye to continue mediation efforts for exchange of prisoners between Russia and Ukraine

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