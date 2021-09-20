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Эрдоган совершит визит в Россию

Эрдоган совершит визит в Россию Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита турецкого лидера в РФ.
В регионе
20 сентября 2021 г. 14:12
Эрдоган совершит визит в Россию
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита турецкого лидера в РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана... Повестка дня - самая обширная начиная с двухсторонних отношений. Это очень многоплановые отношения, и президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте. Но, конечно, будет обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты", - сказал Песков.

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