Эрдоган прокомментировал арест своих охранников в США

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может считать США цивилизованным государством, после того как американские власти арестовали его охранников, передает Report.

«Если выдаются ордера на арест 13 телохранителей в стране, куда я прибыл с визитом по приглашению, то я, к сожалению, не могу сказать, что эта страна цивилизованная», — приводит слова турецкого лидера «РИА Новости».

Ранее в США вынесли обвинения в адрес 19 человек, в том числе 13 сотрудников турецких служб безопасности. Их обвинили в нападении на участников акции протеста в ходе визита Эрдогана в Вашингтон. Столкновения между охраной турецкого президента и курдскими активистами произошли около резиденции посла Турции 16 мая 2017 года.