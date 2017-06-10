 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган призвал страны Персидского залива снять блокаду с Катара

    Он заявил, что продолжит оказывать всестороннюю поддержку Катару© Courtesy İmage

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит оказывать всестороннюю поддержку Катару, который, по его мнению, не был замечен в поддержке терроризма.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    «Есть те, кому неуютно вместе с нами поддерживать катарских братьев, обеспечивая их продуктами. Мне очень жаль, но мы продолжим оказывать Катар всяческую поддержку. До сих пор я не видел, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму», — заявил Эрдоган.

    Турецкий лидер призвал страны Персидского залива снять блокаду с Катара.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi