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Эрдоган призвал соратников оставаться на участках и "защитить волю народа"

Эрдоган призвал соратников оставаться на участках и "защитить волю народа" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соратников оставаться у избирательных урн до окончания процедуры подсчета голосов, чтобы "до конца защитить волю народа".
В регионе
31 марта 2024 г. 19:45
Эрдоган призвал соратников оставаться на участках и защитить волю народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соратников оставаться у избирательных урн до окончания процедуры подсчета голосов, чтобы "до конца защитить волю народа".

Об этом Report передает со ссылкой на турецкие СМИ.

"По состоянию на 17:00 по всей стране завершился процесс голосования. Настало время защитить урны и голоса. Пока не подсчитан последний голос и не подведены итоги, я убедительно прошу всех моих братьев и сестер не покидать урны, за которые они отвечают, и защищать волю народа до конца", — сказал Р.Т.Эрдоган.

Напомним, что в Турции сегодня состоялись выборы в местные органы самоуправления.

Граждане проголосовали за избрание глав и членов муниципальных советов в 81 провинции, 973 районах и 390 поселках, в том числе 30 крупных городах, а также 50 336 селах и кварталах.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan xalqın iradəsini qorumaq üçün partiya üzvlərinə çağırış edib

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