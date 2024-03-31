Эрдоган призвал соратников оставаться на участках и "защитить волю народа"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соратников оставаться у избирательных урн до окончания процедуры подсчета голосов, чтобы "до конца защитить волю народа".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соратников оставаться у избирательных урн до окончания процедуры подсчета голосов, чтобы "до конца защитить волю народа".

Об этом Report передает со ссылкой на турецкие СМИ.

"По состоянию на 17:00 по всей стране завершился процесс голосования. Настало время защитить урны и голоса. Пока не подсчитан последний голос и не подведены итоги, я убедительно прошу всех моих братьев и сестер не покидать урны, за которые они отвечают, и защищать волю народа до конца", — сказал Р.Т.Эрдоган.

Напомним, что в Турции сегодня состоялись выборы в местные органы самоуправления.

Граждане проголосовали за избрание глав и членов муниципальных советов в 81 провинции, 973 районах и 390 поселках, в том числе 30 крупных городах, а также 50 336 селах и кварталах.