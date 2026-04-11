Эрдоган и Макрон обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили поддержку мирного процесса на Южном Кавказе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.

Сообщается, что на встрече лидеры обменялись мнениями по вопросам обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе на основе международного права, событий в Сирии, поддержки мирного процесса на Южном Кавказе, поиска устойчивого мира и возобновления переговоров между Украиной и Россией.

Эрдоган также обратил внимание на негативное глобальное влияние напряженности, начавшейся с ударов по Ирану, и заявил, что дипломатические усилия Турции, осуществляемые в рамках сотрудничества с соответствующими государствами, сыграли критическую роль в процессах прекращения огня. Он подчеркнул, что дипломатия необходима для установления устойчивого мира в регионе.