    Эрдоган и Макрон обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

    В регионе
    • 11 апреля, 2026
    • 17:30
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили поддержку мирного процесса на Южном Кавказе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.

    Сообщается, что на встрече лидеры обменялись мнениями по вопросам обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе на основе международного права, событий в Сирии, поддержки мирного процесса на Южном Кавказе, поиска устойчивого мира и возобновления переговоров между Украиной и Россией.

    Эрдоган также обратил внимание на негативное глобальное влияние напряженности, начавшейся с ударов по Ирану, и заявил, что дипломатические усилия Турции, осуществляемые в рамках сотрудничества с соответствующими государствами, сыграли критическую роль в процессах прекращения огня. Он подчеркнул, что дипломатия необходима для установления устойчивого мира в регионе.

    Реджеп Тайип Эрдоган Эмманюэль Макрон Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Южный Кавказ
    Ərdoğan və Makron Cənubi Qafqazda sülh prosesinin dəstəklənməsini müzakirə edib
    Erdogan, Macron discuss peace process in South Caucasus

