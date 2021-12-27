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Эксперт: Позиционирование Франции, как сторонника Армении, снижает ее авторитет

Эксперт: Позиционирование Франции, как сторонника Армении, снижает ее авторитет Позиционирование Франции, как сторонника Армении, снижает ее авторитет. Радикализация и провал, вот что характеризовало политику Франции в карабахском урегулировании.
В регионе
27 декабря 2021 г. 17:47
Эксперт: Позиционирование Франции, как сторонника Армении, снижает ее авторитет

Позиционирование Франции, как сторонника Армении, снижает ее авторитет. Радикализация и провал, вот что характеризовало политику Франции в карабахском урегулировании.

Об этом Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков, комментируя незаконный визит кандидата в президенты Франции, главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Ханкенди.

"Валери Пекресс ищет финансирование со стороны влиятельной армянской диаспоры во Франции. Они хотя привлечь избирателей, которые настроены антиисламски, потому что Франция себя позиционирует, как одна из самых антитурецких стран. Французские политики стремятся занять антиазербайджанскую политику, чтобы зафиксировать свою антитурецкость, а это нужно для того, чтобы получить голоса антиисламски настроенных избирателей", - считает С. Марков.

Эксперт отметил, что Франция ранее подрывала работу Минской группы ОБСЕ, так как занимала жесткую проармянскую позицию: "Франция не обладает влиянием, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, поскольку данный институт полностью провалился, он не сработал и несет главную вину за этот провал. Двадцать лет они вели переговоры в качестве посредника и добились нулевого результата".

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