Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна

Начавшиеся в Армении, американо-армянские военные учения Eagle Partner 2023 говорят об отчаянии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Начавшиеся в Армении американо-армянские военные учения Eagle Partner 2023 говорят об отчаянии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом Report заявил эксперт-международник Григорий Трофимчук.

Эксперт отметил, что сообщение Армении о совместных с США военных учениях является заявлением самого Вашингтона о том, что он начинает более активное вхождение на Южный Кавказ.

По мнению Трофимчука, это не единственная возможность США присутствия на Южном Кавказе, не стоит забывать о Грузии. Но Армения на данном этапе представляется более актуальным направлением. США не будут сами устраивать войну в регионе, однако "щелями в безопасности воспользуются обязательно, к этому и идет подготовка", считает он.

"А если Армения будет "плохо" себя вести, ее могут легко столкнуть еще и с Грузией. Сам Пашинян уже отчаялся обращаться за помощью к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому, как ему кажется, с этой стороны он ничего не теряет, а в партнерстве с США может только приобрести", - предположил Г.Трофимчук.

Совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.