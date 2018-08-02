Экс-президента Армении Саргсяна могут вызвать на допрос

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Председатель Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян не исключает возможность вызова на допрос экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-премьера Овика Абраамяна по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Необходимость о вызове на допрос решает следователь. Я говорил, что если по уголовному делу какой-либо чиновник сможет предоставить ценные сведения, то он будет допрошен", - сказал С.Хачатрян, отвечая на вопрос о возможности вызова на допрос бывших президента и премьера республики.

По его словам, для обвинения экс-президента Роберта Кочаряна основой послужило вовлечение в марте 2008 году армии в политические процессы.

"Это незаконно, согласно конституции. Вовлечение армии непозволительно. Это может быть лишь в том случае, когда объявлено военное положение, но военного положения объявлено не было", - отметил С.Хачатрян.

Отметим, что бывший президент Р.Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, арестован на два месяца.