CNN: Задержанные в ходе протестов в Иране девушки подвергаются насилию

Американский телеканал CNN подготовил специальный репортаж под названием "силы безопасности Ирана используют изнасилования для подавления протестов".

Американский телеканал CNN подготовил специальный репортаж о том, как силы безопасности Ирана используют изнасилования для подавления протестов.

Как передает Report, телеканал пообщался с девушкой курдского происхождения по имени Хана (как пишет CNN, имя изменено по соображениям безопасности), которая после задержания попала в полицейский участок в городе Урмия на северо-западе Ирана и стала свидетельницей и жертвой насилия. При этом в изоляторе она провела лишь одни сутки.

"Были девушки, которые подверглись сексуальному насилию, а затем были переведены в другие города", - сказала она, добавив, что людям мало известно о происходящем в иранских тюрьмах и изоляторах, поскольку полицейские запугивают женщин.

Поскольку доступ к средствам массовой информации внутри Ирана сильно ограничен, CNN отправился в регион недалеко от границы Ирака с Ираном, опрашивая очевидцев, покинувших страну, и проверяя показания выживших и источники как в Иране, так и за его пределами. В результате CNN подтвердил несколько сообщений о насилии в отношении протестующих. Акты насилия снимались на видео и использовалось для шантажа протестующих, чтобы заставить их замолчать.

Перед арестом Ханы ее предупредили, что с женщинами в иранских тюрьмах "обращаются очень плохо". "Моей матери позвонил ее сосед, высокопоставленный чиновник тюрьмы Махабад на северо-западе страны, и призвал ее не выпускать дочерей из дома "ни при каких обстоятельствах", - рассказывает она.

Но это ее не остановило и она присоединилась к протестам. По ее словам, когда ее арестовали, иранская полиция заявила, что видела, как она сжигала свой шарф на кадрах наблюдения.

Хана говорит, что ее продержали в следственном изоляторе полицейского участка в городе Урмия на северо-западе Ирана в течение 24 часов. Она даже сделала набросок схемы изолятора, где, по ее словам, полиция жестоко обращалась с задержанными протестующими. В то время пока она была в тюрьме, по ее словам, ее сокамерницы рассказали ей, что их изнасиловали в полицейском участке. "Когда следователь вернулся, он возобновил сексуальные домогательства в отношении меня",- подчеркнула она.

CNN смог определить местонахождение полицейского участка благодаря описанию Ханы, очевидцев и геолокации с использованием ключевых ориентиров.

Хана же после того как покинула изолятор, бежала с семьей в Ирак. Несмотря на все случившееся, Хана уверена, что ей повезло гораздо больше, чем другим. Многие задержанные пропадают "в запутанной тюремной системе" Ирана, пишет CNN.

Одна из пропавших - 20-летняя Армита Аббаси. После начала протестов она публиковала в социальных сетях антиправительственные посты, при этом остается неизвестным, принимала ли она непосредственное участие в уличных акциях. Тем не менее, полицейские задержали девушку, обвинив ее в том, что она якобы возглавляла эти протесты. Власти утверждают, что при обыске в квартире Аббаси полицейские обнаружили 10 "коктейлей Молотова".

17 октября полицейские в штатском доставили Армиту Аббаси в больницу Кереджа, пригорода Тегерана, с тяжелой травмой прямой кишки. У девушки была обрита голова. Врачи рассказали, что она была очень напугана и вся тряслась.

Персоналу больницы полицейские запретили разговаривать с Армитой, но когда ее история получила огласку, полицейские увезли девушку из больницы. По данным властей, ее перевезли в местную тюрьму, однако независимых подтверждений этой информации нет.