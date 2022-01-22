Число случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 350 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 350 897.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 350 897.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Армении.

Для сравнения, по состоянию на 21 января 2022 года таких случаев было 349 957. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 940.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 026 (ни одного случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 520 (плюс 1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 334 109. На лечении находятся 7 242 человек. Общее количество проведенных тестов – 2 669 792 (5 812 за последние сутки).