Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате подрыва автомобиля

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Четверо российских военнослужащих погибли и двое получили ранения в Сирии в результате подрыва автомобиля, который следовал в составе автомобильной колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении Хомса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в минобороны России.

"16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс", - говорится в сообщении.

Помимо четырех погибших, еще двое получили ранения.