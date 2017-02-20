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    Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате подрыва автомобиля

    Еще двое военнослужащих получили ранения

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Четверо российских военнослужащих погибли и двое получили ранения в Сирии в результате подрыва автомобиля, который следовал в составе автомобильной колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении Хомса. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в минобороны России.

    "16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс", - говорится в сообщении.

    Помимо четырех погибших, еще двое получили ранения. 

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