Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в Анкаре

В Анкаре в среду проходит встреча министров иностранных дел Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.

В Анкаре в среду проходит встреча министров иностранных дел Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в повестке переговоров - тема формирования безопасного коридора для сухогрузов с зерном в Черном море.

Главы внешнеполитических ведомств обсуждают состояние и перспективы двусторонних отношения Анкары и Москвы, региональные вопросы, в том числе, тему войны в Украине.

В состав переговорных делегаций двух стран входят также представители оборонных ведомств.