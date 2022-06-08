О нас

Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в Анкаре

Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в Анкаре В Анкаре в среду проходит встреча министров иностранных дел Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.
В регионе
8 июня 2022 г. 11:40
Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в Анкаре

В Анкаре в среду проходит встреча министров иностранных дел Турции и России Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в повестке переговоров - тема формирования безопасного коридора для сухогрузов с зерном в Черном море.

Главы внешнеполитических ведомств обсуждают состояние и перспективы двусторонних отношения Анкары и Москвы, региональные вопросы, в том числе, тему войны в Украине.

В состав переговорных делегаций двух стран входят также представители оборонных ведомств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Meeting between Cavusoglu and Lavrov kicks off
Версия на азербайджанском языке Lavrov və Çavuşoğlu arasında görüş keçirilir

Самое читаемое

Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi