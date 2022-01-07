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Более 75 самолетов перебрасывают российских миротворцев в Казахстан

Более 75 самолетов перебрасывают российских миротворцев в Казахстан Группировка из более 70-ти самолетов ИЛ-76 и 5-ти АН-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.
В регионе
7 января 2022 г. 11:48
Более 75 самолетов перебрасывают российских миротворцев в Казахстан
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Группировка из более 70-ти самолетов ИЛ-76 и 5-ти АН-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Минобороны.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, при необходимости могут быть усилены.

В состав миротворческих сил России входят подразделения 45 бригады спецназа ВДВ, 98 дивизии ВДВ и 31 отдельной бригады ВДВ.

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