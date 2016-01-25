​Байден и Эрдоган обсудили борьбу с ИГИЛ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден в ходе своего визита в Стамбул обсудил с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, темой их разговора также стали отношения между Турцией и Ираком.

Байден и Эрдоган подчеркнули важность деэскалации напряженности между двумя странами и важность соблюдения суверенности Ирака.

Ранее вице-президент США и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади обсудили важность мобилизации международной поддержки для нормализации ситуации в Эр-Рамади.