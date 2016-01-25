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    ​Байден и Эрдоган обсудили борьбу с ИГИЛ

    Темой их разговора также стали отношения между Турцией и Ираком

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден в ходе своего визита в Стамбул обсудил с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, темой их разговора также стали отношения между Турцией и Ираком.

    Байден и Эрдоган подчеркнули важность деэскалации напряженности между двумя странами и важность соблюдения суверенности Ирака.

    Ранее вице-президент США и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади обсудили важность мобилизации международной поддержки для нормализации ситуации в Эр-Рамади.

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