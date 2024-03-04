Армянский депутат не исключил дальнейших шагов по выходу Еревана из ОДКБ

Руководство Армении может в дальнейшем предпринять шаги по юридическому оформлению выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Руководство Армении может в дальнейшем предпринять шаги по юридическому оформлению выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report, об этом "Известиям" заявил депутат Национального собрания (парламента) Армении, член делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ, секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Сформировались неправильные ожидания от ОДКБ и ожидаемой от нее помощи относительно взаимных обязательств. Однако даже в таком случае стороны не должны предпринимать шаги, которые могут привести ситуацию к выходу Армении из ОДКБ. Я считаю, что власти Армении в продолжение своих шагов могут не только выйти из организации, о чем говорится открыто, но и в целом существенно ухудшить отношения с РФ", - сказал политик.

При этом Абрамян подчеркнул, что возможное углубление отношений Еревана с ЕС или какой-то европейской страной в отдельности в любом случае не должно происходить в ущерб отношениям с Москвой. По его словам, многосторонние форматы с участием Армении и России, такие как ОДКБ, СНГ и ЕАЭС, не должны замораживаться или приостанавливаться, но могут трансформироваться, чтобы сделать взаимодействие в их рамках более гибким и продуктивным.

Напомним, что 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ.