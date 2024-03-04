О нас

Армянский депутат не исключил дальнейших шагов по выходу Еревана из ОДКБ

Армянский депутат не исключил дальнейших шагов по выходу Еревана из ОДКБ Руководство Армении может в дальнейшем предпринять шаги по юридическому оформлению выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
4 марта 2024 г. 05:14
Армянский депутат не исключил дальнейших шагов по выходу Еревана из ОДКБ

Руководство Армении может в дальнейшем предпринять шаги по юридическому оформлению выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report, об этом "Известиям" заявил депутат Национального собрания (парламента) Армении, член делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ, секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Сформировались неправильные ожидания от ОДКБ и ожидаемой от нее помощи относительно взаимных обязательств. Однако даже в таком случае стороны не должны предпринимать шаги, которые могут привести ситуацию к выходу Армении из ОДКБ. Я считаю, что власти Армении в продолжение своих шагов могут не только выйти из организации, о чем говорится открыто, но и в целом существенно ухудшить отношения с РФ", - сказал политик.

При этом Абрамян подчеркнул, что возможное углубление отношений Еревана с ЕС или какой-то европейской страной в отдельности в любом случае не должно происходить в ущерб отношениям с Москвой. По его словам, многосторонние форматы с участием Армении и России, такие как ОДКБ, СНГ и ЕАЭС, не должны замораживаться или приостанавливаться, но могут трансформироваться, чтобы сделать взаимодействие в их рамках более гибким и продуктивным.

Напомним, что 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanlı deputatı: İrəvan KTMT-dən çıxmasını hüquqi baxımdan rəsmiləşdirə bilər

Экслюзивные новости

Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
1 марта 2024 г. 15:08
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi