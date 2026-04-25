Арагчи прибыл с визитом в Оман
В регионе
- 25 апреля, 2026
- 20:54
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл из Пакистана в Оман.
Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
Согласно информации, в рамках визита Арагчи встретится в Маскате с высокопоставленными оманскими чиновниками, обсудит двусторонние отношения и региональные события.
Ранее глава МИД Ирана встретился в Исламабаде с главнокомандующим ВС Пакистана Асимом Муниром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Арагчи довел до пакистанской стороны позицию Тегерана по вопросу прекращения войны с США и Израилем.
