Арагчи прибыл с визитом в Оман

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл из Пакистана в Оман.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Согласно информации, в рамках визита Арагчи встретится в Маскате с высокопоставленными оманскими чиновниками, обсудит двусторонние отношения и региональные события.

Ранее глава МИД Ирана встретился в Исламабаде с главнокомандующим ВС Пакистана Асимом Муниром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Арагчи довел до пакистанской стороны позицию Тегерана по вопросу прекращения войны с США и Израилем.