Арагчи прибыл с визитом в Оман
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    В регионе
    • 25 апреля, 2026
    • 20:54
    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл из Пакистана в Оман.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

    Согласно информации, в рамках визита Арагчи встретится в Маскате с высокопоставленными оманскими чиновниками, обсудит двусторонние отношения и региональные события.

    Ранее глава МИД Ирана встретился в Исламабаде с главнокомандующим ВС Пакистана Асимом Муниром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Арагчи довел до пакистанской стороны позицию Тегерана по вопросу прекращения войны с США и Израилем.

    Аббас Арагчи Иран Оман Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Пакистан
    Abbas Əraqçi Omana gedib

    Последние новости

    01:02

    Мухтар Бабаев провел встречу с министром Сербии в рамках RES 2026

    Экология
    00:47

    "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии

    Футбол
    00:19

    Трамп допустил продолжение переговоров с Ираном по телефону

    Другие страны
    00:00

    Прошло 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенной катастрофы XX века

    Другие страны
    23:48

    "Арсенал" вернул лидерство в Английской премьер-лиге

    Футбол
    23:38

    Арагчи: Мы не уверены в серьезном настрое США на диалог

    В регионе
    23:25

    Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества между НПО двух стран

    Внешняя политика
    23:10

    Трамп: США получили от Ирана новое предложение

    Другие страны
    22:58

    Мухтар Бабаев: Климатические риски в Центральной Азии усиливаются

    Экология
    Лента новостей