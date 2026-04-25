    25 aprel, 2026
    • 21:20
    Abbas Əraqçi Omana gedib

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Pakistandan Omana gedib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İranın "Tasnim" agentliyi xəbər yayıb.

    Məlumata görə, A.Əraqçi səfər zamanı ikitərəfli münasibətləri və regional prosesləri müzakirə etmək üçün Maskatda Omanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşəcək.

    İranın xarici işlər naziri daha əvvəl İslamabadda Pakistan Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Asim Munir və Baş nazir Şahbaz Şəriflə görüşüb. Əraqçi Tehranın ABŞ və İsraillə müharibəyə son qoymaq mövqeyini Pakistan tərəfinə çatdırıb.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya Abbas Əraqçi Oman Sultanlığı Şahbaz Şərif
    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    Son xəbərlər

    01:01

    Mali Silahlı Qüvvələri ordu mövqelərinə hücum edən 80 yaraqlını məhv edib

    Digər ölkələr
    00:41

    Azərbaycanla Serbiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Ekologiya
    00:18

    SEPAH: İran Ordusu ABŞ və İsrailin istənilən hücumuna hazırdır

    Region
    00:00

    XX əsrin ən böyük texnogen fəlakəti - Çernobıl AES-də baş verən qəzadan 40 il ötür

    Digər ölkələr
    23:58

    Pakistan və İran Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olunması səylərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:46

    Tramp: ABŞ İrandan yeni təklif alıb

    Digər ölkələr
    23:24

    Əraqçi: ABŞ-nin diplomatiyaya ciddi yanaşıb-yanaşmadığı aydın deyil

    Region
    23:17

    Azərbaycan və Qazaxıstan QHT-ləri arasında əməkdaşlıq imkanları və birgə layihələr müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    23:10

    Şahbaz Şərif və Məsud Pezeşkian regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti