    Арагчи: После окончания войны введем новые правила прохода судов по Ормузскому проливу

    В регионе
    • 18 марта, 2026
    • 10:14
    Иран намерен после окончания войны с США и Израилем разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу.

    Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Он также отметил, что Иран не наносит удары по гражданским объектам в соседних странах, а отвечает США на их атаки ударами по американским базам на Ближнем Востоке.

    Вчера в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем Арагчи подчеркнул, что ситуацию в Ормузском проливе нельзя рассматривать отдельно от общей обстановки в регионе, поскольку нарушения судоходства в проливе являются следствием войны со стороны США и Израиля.

    Əraqçi: Hörmüz boğazında naviqasiya qaydaları müharibədən sonra dəyişdiriləcək
    Araghchi: Iran to set new Strait of Hormuz rules after war
    Последние новости

    10:23

    В Бишкеке оцепили торговый центр после сообщения о заложенной бомбе

    В регионе
    10:14

    Арагчи: После окончания войны введем новые правила прохода судов по Ормузскому проливу

    В регионе
    10:11

    В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и "Азерпочт"

    Финансы
    10:09

    ЦАХАЛ: Израиль завершил волну ударов по командным центрам Ирана

    Другие страны
    10:07

    Строительство в Казахстане ЛОК "Алаколь" инвесторами из Азербайджана начнется в IV кв. 2026г

    В регионе
    09:51

    Цены на нефть снизились

    Энергетика
    09:47
    Фото

    Азербайджан и ICESCO обсудили План действий Нацкомиссии до 2029г

    Kультурная политика
    09:43

    Цена азербайджанской нефти упала почти на 1%

    Энергетика
    09:39

    Председатель Нацбанка Кыргызстана подал в отставку

    В регионе
    Лента новостей