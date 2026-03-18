Арагчи: После окончания войны введем новые правила прохода судов по Ормузскому проливу
В регионе
- 18 марта, 2026
- 10:14
Иран намерен после окончания войны с США и Израилем разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу.
Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
Он также отметил, что Иран не наносит удары по гражданским объектам в соседних странах, а отвечает США на их атаки ударами по американским базам на Ближнем Востоке.
Вчера в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем Арагчи подчеркнул, что ситуацию в Ормузском проливе нельзя рассматривать отдельно от общей обстановки в регионе, поскольку нарушения судоходства в проливе являются следствием войны со стороны США и Израиля.
