Американские СМИ: Пашинян должен быть персоной нон-грата в Лос-Анджелесе

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Американские СМИ раскритиковали визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Лос-Анджелес, который намечен на 21 сентября.

Как сообщает Report, издание NewsBlaze в статье под заголовком "Армянский премьер-министр Никол Пашинян должен быть персоной нон-грата в Лос-Анджелесе" пишет, что нельзя допустить, чтобы Армения удостоилась чести организации его встречи с представителями общины со стороны города и округа.

"Хотя многие европейские страны имеют нацистское прошлое, большинство из них осуждают это прошлое и его участников, и стараются избегать всякого восхваления нацистов. Но только не Армения, которая считает своих ветеранов "героями"",- пишет издание.

В статье также упоминается о вопиющем факте пособничества фашизма в Армении в 2016-м году, когда в самом центре армянской столицы Еревана был поставлен внушительных размеров памятник армянскому генералу армии фашистской Германии Гарегину Нжде.

"Во время Второй мировой войны Нжде и его друг генерал Дро основали печально известный Армянский легион из примерно 30 000 человек. Армянский легион в составе немецкого вермахта сражался на Крымском полуострове, на Кавказе и на юге Франции, активно помогая нацистам, собирая евреев и других "нежелательных" людей, а также организовывая марши смерти евреев до концлагерей",- отмечается в статье.

Издание также отмечает, что администрация Лос-Анджелеса, в которую входит большое количество евреев также должно обратить внимание на уровень антисемитизма в современной Армении: "Так, 1,3 млн взрослых людей в Армении придерживаются антисемитских убеждений, что делает Армению второй по величине антисемитской страной в Европе. В 2018 году исследование исследовательского центра Pew показало, что 32 процента армян не принимают евреев в качестве сограждан и, что у Армении есть "еврейская проблема".

В статье JewishJournal, базирующегося в Лос-Анджелесе, упоминается, что после обретения независимости в 1991-м году Армения проводила внешнюю политику, постоянно противоречащую планам США на Южном Кавказе.

"Армения регулярно голосует против резолюций, продвигаемых США в международных организациях, таких как, осуждающая аннексия Крыма (Армения была одной из 11 стран наряду с Северной Кореей, Сирией, Суданом, Россией, Венесуэлой и другими, проголосовавшими против. А одним из первых действий, предпринятых новоизбранным премьер-министром Николом Пашиняном, было отправить армянский контингент в Сирию для поддержки режима Башара Асада. Всего несколько недель назад Армения отправила в Дамаск еще одну партию грузов, укрепив свой политический, экономический и военный союз с Россией, Ираном и Сирией",- отмечает автор статьи.

Издание напоминает, что Армения также известна во всем мире как агрессор и оккупант азербайджанских земель.

"В начале 1990-х годов при поддержке союзников Армении удалось оккупировать примерно 20% суверенной территории Азербайджана. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций осудил четырьмя резолюциями эту незаконную военную оккупацию, которая сопровождалась массовыми убийствами и тотальной этнической чисткой земель с коренным азербайджанским населением. Вместе с 250 000 азербайджанскими гражданскими лица, изгнанными из Армении, сегодня а Азербайджане насчитывается более 1 миллиона беженцев, что является одним из самых больших показателей беженцев на душу населения в мире", - отмечает JewishJournal.