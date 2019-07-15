Алматы остался без света

Крупнейший город Казахстана Алматы сегодня остался без электроснабжения, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По словам очевидцев, света нет практически во всех районах города.

На улицах не работают светофоры, поэтому на крупные перекрестки вышли регулировщики движения. На ручном регулировании задействованы порядка 400 сотрудников патрульной полиции.

В казахстанском мегаполисе проживает более 1,8 млн. человек. В последние дни в Алматы стоит жара - столбики термометров показывают отметку 35 градусов выше ноля.