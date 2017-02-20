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    Аэропорт Ташкента отказался принять первый за 25 лет пассажирский рейс из Душанбе

    Прямые перелеты между Таджикистаном и Узбекистаном прекращены в 1993 году в связи с обострением политических отношений

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аэропорт Ташкента отказался принять первый с 1993 года пассажирский рейс из Душанбе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в таджикской авиакомпании "Сомон Эйр".

    "10 февраля на переговорах в Ташкенте авиакомпании "Сомон Эйр" было вручено эксплуатационное разрешение на осуществление полётов в аэропорт Ташкент с 20 февраля. Однако сегодня "Сомон Эйр" получила сообщение из аэропорта Ташкента о запрете на выполнение полёта", - говорится в сообщении авиакомпании.

    Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров.

    "Всем пассажирам возвращены средства, потраченные на приобретение билетов. Некоторым переоформлен билет на рейс по маршруту Душанбе-Худжанд", - добавили в авиакомпании.

    10 февраля из Душанбе в Ташкент прилетел первый самолет за 25 лет, на борту были приглашенные гости и специалисты. Это был  технический рейс.

    Прямые перелеты между Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1993 году в связи с обострением политических отношений.

    Между странами по-прежнему действует визовый режим.

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