Второй тур парламентских и муниципальных выборов завершился в Бахрейне

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Повторные выборы депутатов нижней палаты парламента и муниципалитетов завершились в субботу в Бахрейне.

В прошлую субботу в Бахрейне состоялись первые после политического кризиса 2011 года выборы в парламент и муниципалитеты. Однако победители на выборах определились только в шести из 40 избирательных округов, поэтому в 34 округах они проводились повторно. Как пояснила РИА Новости политический обозреватель бахрейнской газеты "Аль-Айям" Тамам Абу Сафи, повторные выборы приходится проводить в том случае, если оба кандидата, набравшие в своем избирательном округе большинство голосов, не сумели преодолеть необходимый "порог" в 50% от числа проголосовавших избирателей.

Во втором туре выборов приняли участие 68 кандидатов в парламент, при этом 13 из них уже были раньше депутатами. Только 10 из них представляют какие-то политические объединения. Право голоса в Бахрейне имеют почти 350 тысяч избирателей.

Как сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Высшей комиссии по проведению выборов Абдалла аль-Буайнейн, избиратели активно голосовали во время второго тура на выборах, некоторые из них пришли к избирательным участкам еще до их открытия.

Однако представители шиитских оппозиционных партий, которые бойкотируют выборы, заявили, что явка во втором туре была низкой.

Пять шиитских партий во главе с ключевым оппозиционным движением Бахрейна "Аль-Вифак" не приняли участие в выборах, не сумев достигнуть договоренности с правительством о проведении политических преобразований в королевстве.

Явка на парламентских выборах в первом туре составила 51,5% от количества зарегистрированных избирателей, а на муниципальных — 53,7%.