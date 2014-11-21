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    Госдеп: США поддерживают стремление Украины войти в НАТО

    Конечное решение должен принимать Киев, заявил представитель госдепартамента Джефф Ратке

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ США поддерживают стремление Украины войти в НАТО, но конечное решение должен принимать Киев, заявил в пятницу представитель госдепартамента Джефф Ратке.

    "Учитывая стремление (Украины) к взаимодействию с НАТО, мы подтверждаем позицию альянса: дверь остается открытой, и страны, которые хотят внести вклад в обеспечение евро-атлантической безопасности, мы приветствуем их желание вступить в альянс. Мы рассматриваем каждое обращение. Но это решение должна принять Украина… Это их ответственность", — заявил Ратке.

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