Госдеп: США поддерживают стремление Украины войти в НАТО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ США поддерживают стремление Украины войти в НАТО, но конечное решение должен принимать Киев, заявил в пятницу представитель госдепартамента Джефф Ратке.

"Учитывая стремление (Украины) к взаимодействию с НАТО, мы подтверждаем позицию альянса: дверь остается открытой, и страны, которые хотят внести вклад в обеспечение евро-атлантической безопасности, мы приветствуем их желание вступить в альянс. Мы рассматриваем каждое обращение. Но это решение должна принять Украина… Это их ответственность", — заявил Ратке.