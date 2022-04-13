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Власти Чили разрешат въезд в страну непривитым от коронавируса туристам

Власти Чили разрешат въезд в страну непривитым от коронавируса туристам Правительство Чили решило с 14 апреля отменить все ограничения на въезд в страну через открытые к этому моменту пункты пропуска
Туризм
13 апреля 2022 г. 09:23
Власти Чили разрешат въезд в страну непривитым от коронавируса туристам

Правительство Чили решило с 14 апреля отменить все ограничения на въезд в страну через открытые к этому моменту пункты пропуска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо.

"Начиная с этого четверга мы будем находиться на этапе "первый уровень угрозы". Этот уровень угрозы подразумевает ситуацию, когда в стране циркулируют те же штаммы, что и в других странах. Поэтому на этом этапе нет ограничений для поездок для тех, кто выезжает из страны или въезжает в нее", - сказал он на пресс-конференции.

В настоящее время в Чили могут въехать только иностранцы, которые были привиты признанными в Чили вакцинами. При этом путешественники обязаны заранее получить одобрение своего сертификата от Минздрава Чили.

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Версия на английском языке Chilean authorities to let entry of unvaccinated travelers

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