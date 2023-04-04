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В Баку пройдет конференция Европейской федерации пародонтологии

В Баку пройдет конференция Европейской федерации пародонтологии В 2026 году в Баку пройдет конференция Европейской пародонтологической федерации «Perio Master Clinic».
Туризм
4 апреля 2023 г. 10:54
В Баку пройдет конференция Европейской федерации пародонтологии

В 2026 году в Баку пройдет конференция Европейской федерации пародонтологии "Perio Master Clinic".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

По информации, решение было принято в результате тайного голосования европейских стран-членов организации на генеральной ассамблее Федерации, состоявшейся 1 апреля в датском городе Хельсингёр.

Нашу страну на конференции при поддержке бюро туризма Азербайджана представлял доцент кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, президент Азербайджанского пародонтологического общества Джавид Ахмедбейли. В конце мероприятия большинством голосов было одобрено проведение конференции 6-7 марта 2026 года в Бакинском Конгресс центре. Борьба за проведение конференции велась между Баку и финской столицей Хельсинки почти год.

Мероприятие соберет в Азербайджане более тысячи международных участников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Perio Master Clinic” konfransı keçiriləcək

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