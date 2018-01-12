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    В Азербайджане пройдет выставка швейцарского туризма

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В марте в Азербайджане  пройдет выставка швейцарского туризма.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Швейцарии в Азербайджане Филип Штальдер.

    Он также отметил, что посольство Швейцарии  готовится  провести в Азербайджане ряд мероприятий в сфере культуры.

    Так, планируется  провести показ швейцарскких фильмов в Гяндже, а  также фотовыставку в рамках Дней  франкофонии в Азербайджане.

    А 27 января в Бакинском международном центре Мугама состоится концерт известного швейцарского пианиста, исполнителя в жанре Буги-Вуги и блюз Сильвана Цинга.

    Сильван Цинг талантливый пианист, исполняющий в жанре блюз и Буги-Вуги. Он выступал на одной сцене с такими выдающимися знаменитостями, как Чак Берри, Рей Чарьлз, Кэти Вебстер, Сэмми Прайс, Мемфис Слим ,Чемпион Джек Дюпри, Тито Джексон и др. Критики, вдохновляясь его техникой исполнения и энтузиазмом, представляют его как необычного пианиста. Его самый большой хит "Dancing The Boogie" набрал в Youtube больше 8.1 миллионов просмотров.

    Именно благодаря любви к этому жанру музыки в 2002 году он стал основателем международного фестиваля Буги-Вуги в Лугано, который до сих пор активно проводится в Швейцарии.

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