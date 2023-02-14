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Таиланд одобрил введение с 1 июня туристического сбора

Таиланд одобрил введение с 1 июня туристического сбора Кабинет министров Таиланда одобрил введение с 1 июня сбора с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов (4-9 долларов).
Туризм
14 февраля 2023 г. 14:03
Таиланд одобрил введение с 1 июня туристического сбора

Кабинет министров Таиланда одобрил введение с 1 июня сбора с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов (4-9 долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По его данным, 150 батов будет взиматься с путешественников, прибывающих в королевство по суше и морю, 300 батов - с авиапассажиров. Предполагается, что собранные средства пойдут на поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях, а также развитие туристических направлений.

В мае 2019 года власти заявляли о планах введения туристического сбора для восстановления природных мест. Авторы инициативы заверяли, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль. Однако в сентябре было принято решение отложить эти планы, поскольку в тот момент сбор мог нанести дополнительный ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя. В феврале 2020 года Минтуризма вернулось к идее введения налога на фоне массового снижения турпотока из-за пандемии коронавируса, однако сроки вступления инициативы в силу не называли сначала до мая 2021 года, когда сбор решили ввести с января 2022 года, а потом до января текущего года.

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