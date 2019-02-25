Поток туристов в Азербайджан увеличился

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года Азербайджан посетили 191,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 143 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 2,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По данным, граждане России составили 29,4% туристов, Грузии - 29,1%, Турции – 11,2%, Ирана – 5,4%, ОАЭ – 4,5%, Украины – 1,7%, Ирака - 1,3%, других стран – 17,3%, лица без гражданства – 0,1%.

На мужчин пришлось 71,1%, на женщин – 28,9% туристов.

В январе в Азербайджан прибыло 14,1% иностранцев и лиц без гражданства, в феврале – 12,5%, в марте – 20,9%, в апреле – 16,5%, в мае – 15,7%, в июне – 20,3%.

В годовом сравнении число прибывших из Египта возросло в 4,5 раза, Пакистана - 2 раза, Туркменистана – 1,7 раза, Индии – 1,4 раза, Китая – на 26,5%, Грузии - 21,9%, Южной Кореи - 15,2%. Общее число прибывших из стран Персидского залива туристов сократилось на 13,3% - до 28,5 тыс. человек.

За отчетный период количество туристов из стран Евросоюза возросло на 0,9% - до 5,8 тыс., СНГ – сократилось на 0,2% - до 67,2 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выезжающих за границу, за отчетный период увеличилось на 19,3% - до 357,1 тыс. человек. Основными направлениями стали Иран (35%), Грузия (28%), Россия (20,9%), Турция (10,2%), Украина (1,2%), ОАЭ (1,1%), остальные страны (3,6%). Среди выезжающих 68,1% - мужчины, 31,9% - женщины.