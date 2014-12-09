Государственные агентства Азербайджана и Турции организуют выставку, посвященную Гейдару Алиеву

Об этом сообщили Report из бакинского офиса агентства Анадолу.
На проходящей по случаю очередной годовщины со дня смерти Гейдара Алиева выставке под названием "Гейдар Алиев с объектива агентства Анадолу и АзерТАдж" будут выставлены фотокадры из личной жизни общенационального лидера, прошедших с его участием международных мероприятий и встреч с лидерами мирового масштаба.
Здесь также продемонстрируют фотографии со встреч Гейдара Алиева с турецкими политиками и фото, отражающие визиты общенационального лидера в Турцию.
На открытии выставки примут участие заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов, посол Турции в Азербайджане Алпер Джошгун, и.о. заведующего агентством Анадолу Абубекир Шахин, директор АзерТАдж Аслан Асланов, гендиректор TRT Шенол Гёка и др. официальные лица.
Выставка будет проходить 11-13 декабря в Музейном центре в Баку.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
Поделиться в Facebook