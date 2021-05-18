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Госагентство по туризму: Шуша станет туристическим направлением 

Госагентство по туризму: Шуша станет туристическим направлением  Отрадно, что мы смогли представить Шушу на международной туристической выставке Arabian Tourism Market в Дубае, ОАЭ
Туризм
18 мая 2021 г. 11:32
Госагентство по туризму: Шуша станет туристическим направлением 

На освобожденных территориях Азербайджана началась разработка потенциальных туристических маршрутов.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий сектором регионального развития Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов.

"В настоящее время на этих территориях проводятся оценки. Карабах, в том числе город Шуша, в будущем станет туристической дестинацией и будет представлять интерес как для местных, так и для иностранных туристов. Отрадно, что мы смогли представить Шушу на международной туристической выставке Arabian Tourism Market в Дубае, ОАЭ. Планов по Шуше много", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi: Şuşa şəhəri gələcəkdə turizm destinasiyası olacaq

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