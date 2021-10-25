Азербайджан удостоен международной премии по виноделию

Азербайджанское бюро туризма удостоено премии в номинации лучшего продукта международного винного туризма на церемонии награждения в рамках винного маршрута Iter Vitis, сертифицированного культурного маршрута Совета Европы, состоявшейся 23 октября.

Азербайджанское бюро туризма удостоено премии в номинации лучшего продукта международного винного туризма на церемонии награждения в рамках винного маршрута Iter Vitis, сертифицированного культурного маршрута Совета Европы, состоявшейся 23 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Награда была вручена представителем Министерства культуры Италии по культурным маршрутам Совета Европы Джулианой Де Франческо почетному консулу Азербайджана в Сицилии и Калабрии Доменико Коко.

Награды, присуждаемые в различных категориях на мероприятии, проводимом в итальянском регионе Сицилия, направлены на продвижение винного наследия и винодельческого туризма, а также устойчивых видов туризма в странах-членах международной сети Iter Vitis.

Отметим, что Азербайджан с 2019 года принят в международную сеть Iter Vitis, объединяющую винные маршруты 20 стран.