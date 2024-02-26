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Азербайджан откроет туристические представительства в Турции и России

Азербайджан откроет туристические представительства в Турции и России В этом году Азербайджан планирует открыть туристические представительства в Турции и России.
Туризм
26 февраля 2024 г. 13:39
Азербайджан откроет туристические представительства в Турции и России

В этом году Азербайджан планирует открыть туристические представительства в Турции и России.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, помимо этого, в ряде стран будут оказываться представительские услуги: "Мы объявили тендер на оказание представительских услуг в Китае, на Ближнем Востоке и других странах. До пандемии коронавируса (COVID-19) наши партнеры оказывали представительские услуги в зарубежных странах. Это были не туристические представительства, они оказывали представительские услуги. В этом году Госагентство вновь возвращается к данной практике. Мы сообщим о результатах тендера общественности. Постараемся к лету решить этот вопрос".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə və Rusiyada turizm nümayəndəlikləri açacaq

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