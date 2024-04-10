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AZAL в мае запустит регулярные рейсы между Баку и Грозным

AZAL в мае запустит регулярные рейсы между Баку и Грозным Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять маршрутную сеть.
Туризм
10 апреля 2024 г. 12:23
AZAL в мае запустит регулярные рейсы между Баку и Грозным

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять маршрутную сеть.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиакомпания с 8 мая начинает выполнение регулярных рейсов из Баку в еще один город России - Грозный.

Полеты между Баку и Грозным будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Грозный привлекает путешественников своим богатым культурным наследием. Открытие нового рейса укрепит связи между двумя городами, предоставляя пассажирам новые возможности для путешествий и деловых поездок.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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Версия на азербайджанском языке AZAL maydan Qroznıya müntəzəm reyslərə başlayır

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