AZAL в мае запустит регулярные рейсы между Баку и Грозным

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять маршрутную сеть.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять маршрутную сеть.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиакомпания с 8 мая начинает выполнение регулярных рейсов из Баку в еще один город России - Грозный.

Полеты между Баку и Грозным будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Грозный привлекает путешественников своим богатым культурным наследием. Открытие нового рейса укрепит связи между двумя городами, предоставляя пассажирам новые возможности для путешествий и деловых поездок.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.